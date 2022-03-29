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Rusya'nın Ukrayna açıklaması piyasayı değiştirdi! Petrol fiyatı düştü mü? Brent petrol, altın, dolar ve ruble ne kadar oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Rusya’nın Ukrayna açıklaması piyasayı değiştirdi! Petrol fiyatı düştü mü? Brent petrol, altın, dolar ve ruble ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı artan brent petrol fiyatları, Rusya'nın açıklamalarıyla gerilemeye başladı. Dünya genelinde çıkan küresel ekonomik kriz dolar, altın, ruble ve brent petrol fiyatlarını derinden etkilemişti. Rusya'nın askeri eylemleri azaltacağı yönündeki açıklaması brent petrolün dolar fiyatını düşürdü. Peki altın, dolar, ruble ve brent petrol fiyatları ne kadar?

Dünya henüz koronavirüs salgınının getirdiği krizi atlatamamışken başlayan Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların dibe vurmasına neden olmuştu. Türkiye'nin megakenti İstanbul'da yapılan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sonrası altın, dolar, brent petrol ve ruble fiyatlarında değişiklikler meydana geldi.

BRENT PETROL FİYATI GERİLEDİ

Rusya'nın savaştığı Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki askeri eylemlerini azaltacağı açıklandı. Rusya tarafından yapılan bu açıklama sonrası Brent petrolün varili 104,28 dolara geriledi.

Dün günü 109,49 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,75 düşüşle 104,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılan toplantısının "yapıcı" geçtiğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

Görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıkladı. Rusya-Ukrayna görüşmelerindeki bu olumlu gelişme fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları karşısında hükümetin kapanma tedbirini devreye almasıyla dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan ülkede talebin düşeceğine yönelik endişeler de fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Çin'in en büyük kenti Şangay'da iki aşama halinde beşer gün karantina uygulanmasına karar verilmişti. Kapanma tedbirlerinin başka bölgelere de genişletileceği beklentileri fiyatları daha da baskılıyor.

GÖZLER OPEC TOPLANTISINDA

Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı.

OPEC+ grubunun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği öngörülüyor.

Grup, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

DOLAR VE BRENT PETROLDA DÜŞÜŞ

Rus ve Ukrayna heyetinin aynı anda yaptığı açıklamanın ardından piyasalarda hareketlilik yaşandı. Barış yolunda bir adım olarak görülen bugünkü görüşmenin ardından ruble yükseldi, altın, petrol ve dolar ise geriledi.

Dolar kuru haberin ardından ilk tepki olarak 14,66'ya kadar indi. Ardından 14,72'li seviyelerde işlem görüyor.

Euro/TL ise 16,32 civarında seyrediyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 98,9 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,10'dan alıcı buluyor.

Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildirdi.

Bugün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna yetkilileri arasında devam eden görüşmeden gelecek haberlerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirten uzmanlar, ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının da gündemde olduğunu söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışları da öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI 29 MART 2022 GÜNCEL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibarıyla 893 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.451 liradan alınıyor. 29 Mart'ta çeyrek altının satış fiyatı ise 1.468 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.903 liradan alınıyor, 2.938 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 6 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 5 bin 796 liradan alınırken 5 bin 953 liradan satışta.

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