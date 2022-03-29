Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?

İntegral Yatırım Dolar Yorumu

Dolar/TL'de sakin bir görünüm var. Kurda 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık 15 seviyesi üzerinde de bir fiyatlama takip edilmiyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte dolar kurunda da yatay seyirler takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin yavaşlaması ile yüzde 2,50 seviyesinin altında dengelenme görülmesi ve Çin'de artan vaka sayıları karşısında petrol fiyatlarındaki geri çekilme DolarTL'ye pozitif yansıyor. Bugün Rusya – Ukrayna müzakerelerine Türkiye'de başlanacak. İki gün sürecek olan müzakerelerden bölgedeki tansiyonu azaltan kararlar alınıp alınamayacağı takip edilecek. Şuan için jeopolitik risklerde bir azalma kaydedilemedi. Veri tarafında ise bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD'de konut fiyat endeksi takip edilecek. Ayrıca, New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşması takip edilecek.