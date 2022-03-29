Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?
Dolar düşecek mi? Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dünkü kapanışta 14,8380 liradan satış gören doların satış fiyatı 14,8310 liradan güne başladı. Gün içerisinde 14,5798 liraya kadar gerileyen dolar kurundaki düşüşün neden olduğu merak ediliyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru hakkında son gelişmeleri yaızmızda ele aldık. Peki, dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor? İşte 29 Mart dolar yorumları...
Dolar yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dolar kurunda bugün yaşanan düşüşün ardından, düşüşün devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin risk algısını kısmen de olsa düşürdüğünü ve doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını bildiriyor. Peki, dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor? İşte 29 Mart dolar yorumları...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
İşte canlı dolar kuru:
İntegral Yatırım Dolar Yorumu
Dolar/TL'de sakin bir görünüm var. Kurda 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık 15 seviyesi üzerinde de bir fiyatlama takip edilmiyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte dolar kurunda da yatay seyirler takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin yavaşlaması ile yüzde 2,50 seviyesinin altında dengelenme görülmesi ve Çin'de artan vaka sayıları karşısında petrol fiyatlarındaki geri çekilme DolarTL'ye pozitif yansıyor. Bugün Rusya – Ukrayna müzakerelerine Türkiye'de başlanacak. İki gün sürecek olan müzakerelerden bölgedeki tansiyonu azaltan kararlar alınıp alınamayacağı takip edilecek. Şuan için jeopolitik risklerde bir azalma kaydedilemedi. Veri tarafında ise bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD'de konut fiyat endeksi takip edilecek. Ayrıca, New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşması takip edilecek.
Teknik Analiz: DolarTL'de 14.80 üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık yukarıda 15.00 seviyesi aşılamıyor. Kurda sakin bir görünüm var. Bu hafta 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesine yönelik yükselişlerin devam ettiği görülebilir. Ancak, 15.00 seviyesinden satış baskısı gelebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyelerinden tepki alımlarının geldiği görülebilir.
Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28
Yatırım Finansman Menkul Değerler Dolar Yorumu
Dolar/TL yatay seyir devam ediyor. 10 günlük hareketli ortalama 14.79'u destek olarak takip edeceğimiz kurda, bu seviye altında kalınması halinde 14.57'e düşüş hız kazanabilir. Olası yükselişlerde 15.00 direnç olarak izlenebilir.
Dirençler 15.000 15.300 15.700
Destekler 14.790 14.570 13.900
Anadolu Yatırım – USD/TL Spot Yorumu
Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 14,80 - 14,85 bandında hareket etti. Haftaya 14,83 seviyesinden başlayan kurda son bir haftalık işlemlerde bar boylarının kısaldığı görülüyor. Volatiitenin azaldığı kurda 14,80 üzerinde kalmaya devam ettiği durumda 15,00 seviyesine doğru ataklar görülebilir. 15,00 üzeri günlük kapanışlar görülmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalması beklenebilir. 15,25 - 15,40 sonraki direnç seviyeleridir. Aşağı yönde ise 14,60 ilk destek noktasıdır. 14,50 - 14,40 sonraki destekleri oluşturmaktadır.
Kurda yeni bant aralığı 14,20 - 15,00 olarak takip edilebilir. Bu bölge dışındaki fiyatlamalar yönün belirlenmesi adına takip edilmelidir. Foreks anketine göre Cuma günü açıklanacak S&P Türkiye değerlendirmesinde negatif olan görünümünde ve B+ olan kredi notunda değişiklik beklenmiyor. Bugün ABD'de New York Fed Başkanı Williams'ın konuşması takip edilecek. Şubat ayına ait açık iş ilanları açıklanacak. Mart ayı CB tüketi güven endeksinin ise 3,5 puan azalarak 107'ye gerilemesi bekleniyor.
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