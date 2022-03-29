Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...

Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyonunu yüzde 54,44 olarak belirlemişti. Hal böyle olunca gözler Mart ayı enflasyon verileri için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TUİK TEFE-TÜFE oranları...