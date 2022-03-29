Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE oranları...
Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından enflasyon rakamları açıklanıyor. Son olarak Şubat ayı enflasyon rakamları açıklanırken, 12 aylık enflasyon oranı belli olmuştu. Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 2022 yılının 3. verisi paylaşılmış olacak. İşte, Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TUİK TEFE-TÜFE oranları...
Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı enflasyonunu yüzde 54,44 olarak belirlemişti. Hal böyle olunca gözler Mart ayı enflasyon verileri için gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TUİK TEFE-TÜFE oranları...
MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mart ayının enflasyon rakamları 4 Nisan 2022 pazartesi günü açıklanacak. Bu ayın 3. Günü Pazar gününe denk geldiğinden. Geçen ayın enflasyonu haftanın ilk iş gününde belli olacak.
2022 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
4 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak mart ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayında ise enflasyon 54,44, kira artış zammı ise 25,98 olmuştu. Mart ayı için görüşler, enflasyon beklentisinin bir oran yükselerek hemen hemen aynı grafikte seyredeceği yönünde. Ancak sürprizler de olabilir.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 40,47 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 2,81 olan mart ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,13'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 40,47 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,83'ten 26,43'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,42'den 17,03'e yükseldi.
Merkez Bankası faiz kararını gelecek hafta açıklayacak
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,68 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,62'den 17,42'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde 9,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 21,2 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 17,7 milyar dolar oldu.
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 14,00
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi ise değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı.
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