30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi lider Filo halka arz oluyor

Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi lider Filo halka arz oluyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
ABONE OL
Araç kiralamada pazarın güçlü şirketi lider Filo halka arz oluyor

Operasyonel araç kiralama sektörünün öncü markası Lider Filo halka arz oluyor. Talepler 29-30 Mart tarihlerinde toplanacak. Sağlanan yeni kaynak daha hızlı büyümede kullanılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA