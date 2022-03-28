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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi.

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