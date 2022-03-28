SON DAKİKA! Ucuz gıda için üreticiye, çiftçiye büyük destek
Son dakika haberine göre: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tarımda yeni destekleri açıkladı. Çiftçiye kredi üst limiti iki katına çıkarken, tarımsal desteğe vergi muafiyeti getirildi. Tarımsal üretime verilen destek 29 milyara yükseldi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla tarımsal üretime desteğin 29 milyar liraya yükseltildiğini, üretimde kredi üst limitlerinin iki katına kadar artırıldığını ifade etti. Bakan Nebati, üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti.
DESTEĞE VERGİ İSTİSNASI
Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin red ve iadesi mümkün hale getirildi. Basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi.
SULAMADA KDV İNDİRİMİ
Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini anımsattı. Bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin iki katına kadar artırıldığını belirten Bakan Nebati, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını da vurguladı.
Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı. Gübre fiyatlarında indirim yapıldı" değerlendirmesini yaptı.
Hububat ve yağlı tohumlar konusuna da değinen Bakan Nureddin Nebati, bu iki ürün başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretimden yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını da belirtti.
ÇALIŞMA VE ANALİZLER YAPILIYOR
Bakan Nureddin Nebati, önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.
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