SON DAKİKA! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem, ihbar, işe iade, ücret güvencesi...

Davada fesih geçersiz sayılırsa çalışana kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en fazla 4 aya kadar doğan ücret ve diğer hakları ödenir. Bu ödemeye de boşta geçen süre ücreti deniliyor. İhbar beklemeden çıkış yapıldıysa ihbar tazminatıyla beraber, ayrıca işe iade (almama) tazminatı ve boşta geçen süre ücreti hakkı doğar.