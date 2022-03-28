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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak. Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.

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