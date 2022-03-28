KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...

İHRACATÇILAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.