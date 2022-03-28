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KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...

KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonrası açıklamalarda bulunarak yeni KDV düzenlemelerine ilişkin bilgiler verdi. İşte, KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi?

KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KDV düzenlemesi ve detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine sonrası açıklamalarda bulunarak yeni KDV düzenlemelerine ilişkin bilgiler verdi. İşte, KDV hangi ürünlerde düştü, ne zaman geçerli olacak? Marketlerde fiyatlar düşecek mi? Temizlik ürünleri, arsa ve konut...

TEMEL İHTİYAÇ VE YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV YÜZDE 8!

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz.

KONUTTA KADEMELİ KDV UYGULAMASI

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır

Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.

Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir

Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz

İHRACATÇILAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz.

Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi yüzde 1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi de yüzde 8'e indiriyoruz.

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