Marmaray rekor tazeledi: Bir günde 580 binden fazla yolcu





Açıklamada, 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray'ın, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağladığı kaydedildi.

YOLCULARIN YÜZDE 51'İ AVRUPA YAKASINDAN HAREKET ETTİ



5 Kasım 2021'de 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, 24 Mart'ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekorun tazelendiği duyuruldu. Açıklamada, Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray'da, günde 1 milyon yolcuya taşınmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı.