Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan’da sigara zammı var mı? JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Philip Morris British American Tobacco ve Japan Tobacco International gruplarındaki tüm sigara markalarına 2'şer TL zam yapılmıştı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan'da sigara zammı var mı? İşte JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sigara fiyatlarına yeniden zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 2022 Mart ayı sigara fiyatları zamlı güncel liste: