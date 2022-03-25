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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan'da sigara zammı var mı? JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan’da sigara zammı var mı? JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi

Son dakika... Sigaraya zam gelecek mi? Geçtiğimiz günlerde tüm sigara markalarına 2'şer TL zam yapıldı. Bu kapsamda en ucuz sigara JTI grubunda 23.50 lira ile Camel Slender, Monte Carlo, LD ve BAT grubunda Rothmans, Tekel 2000 ve Tekel 2001 oldu. Şimdi ise sigaraya yeniden zam yapılacağı iddia edildi Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan'da sigara zammı var mı? İşte JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi...

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Philip Morris British American Tobacco ve Japan Tobacco International gruplarındaki tüm sigara markalarına 2'şer TL zam yapılmıştı. Peki, sigaraya zam gelecek mi? 2022 Nisan'da sigara zammı var mı? İşte JTI, Philip Morris, BAT güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sigara fiyatlarına yeniden zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 2022 Mart ayı sigara fiyatları zamlı güncel liste:

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL

BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL

Rothmans: 23,50 TL

Tekel 2000: 23,50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun: 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

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