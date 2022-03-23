Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması! Ne kadar artış olacak?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. 3'üncü toplantının tarihini açıklayan Yalçın, emekli ikramiyelerinde 30 bin TL artış olacağını söyledi. Yalçın, "Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin 3. toplantının 10 Mayıs'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yalçın, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yalçın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik yaptığı dönemde ilk görev yerinin Şırnak olduğunu, bu nedenle bu kentin kendisinde önemli ve özel bir yeri olduğunu bulunduğunu söyledi.
"'Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor." diyen Yalçın, bu nedenle sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve toplu sözleşmede ana gündemler haline getirdiklerini belirtti.
Yalçın, "Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık." diye konuştu.
Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Yalçın, kadro taleplerinin sağlanması için bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi.
3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"2'nci toplantıyı bitirdik. 3'üncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz."
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