Memur Sen Genel Başkanı Ali Yaçın’dan 3600 ek gösterge açıklaması! Ne kadar artış olacak?

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik yaptığı dönemde ilk görev yerinin Şırnak olduğunu, bu nedenle bu kentin kendisinde önemli ve özel bir yeri olduğunu bulunduğunu söyledi.

"'Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor." diyen Yalçın, bu nedenle sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve toplu sözleşmede ana gündemler haline getirdiklerini belirtti.

Yalçın, "Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık." diye konuştu.

Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Yalçın, kadro taleplerinin sağlanması için bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi.