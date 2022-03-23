23 Mart 2022, Çarşamba
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Tüketici güven endeksi arttı! İşte mart rakamları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Tüketici güven endeksi arttı! İşte mart rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK, martta aylık bazda yüzde 1,9 artış olduğunu belirtti. Tüketici güven endeksinin yüzde 72,5 oldu.

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