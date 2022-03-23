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Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış görüldü. 23 Mart tarihi itibarıyla brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin, mazot ve LPG'nin litre fiyatı güncellendi. Peki, 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt ve LPG fiyatları...

Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları ne kadar? Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış oldu. Yurt içinde akaryakıtın güncel fiyatı merak ediliyor. Peki, 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel akaryakıt ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

23 Mart tarihli İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.79 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.26 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 11.12 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.34 TL
Ankara LPG litre fiyatı 11.34 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.09 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.34 TL
İzmir LPG litre fiyatı 11.06 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 115,77 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 115,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 119,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 115,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,52 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamaları ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün yol açtığı arz daralması endişeleri etkili oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getirdiği ancak Almanya ve Hollanda gibi Rus petrolüne bağımlılığı yüksek üyelerin bu adımı desteklememesi nedeniyle bir karar alınamadığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bugün Brüksel'e gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO, G7 ve AB zirvelerine katılacak ve cuma günü Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün yaptığı açıklamada, Biden'ın, Avrupa'daki temasları kapsamında Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağını ifade etti.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. Brent petrolde teknik olarak 118,38 ile 121,61 dolar aralığının direnç, 115,15 ile 111,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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