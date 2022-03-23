Güncel akaryakıt ve LPG fiyatları: 23 Mart İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, LPG litre fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getirdiği ancak Almanya ve Hollanda gibi Rus petrolüne bağımlılığı yüksek üyelerin bu adımı desteklememesi nedeniyle bir karar alınamadığı belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bugün Brüksel'e gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO, G7 ve AB zirvelerine katılacak ve cuma günü Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.