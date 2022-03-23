Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! İşte Türkiye’nin 2022 işsizlik oranı

Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.

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