Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı! İşte Türkiye'nin 2022 işsizlik oranı
Son dakika haberleri... Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2021'de bir önceki yıla göre 1,1 puan azalışla yüzde 12 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2021" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2020'ye kıyasla 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,1 puan düşerek yüzde 12'ye geriledi.
2020'de işsizlik oranı yüzde 13,1, işsiz sayısı ise 4 milyon 40 bin kişi olarak açıklanmıştı.
Ayrıca, Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda 2021'den itibaren Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak Uluslararası Çalışma Örgütünün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçildi. Bu kapsamda, 2021 yılıyla karşılaştırılabilir olması açısından 2020 sonuçları yeni tanım ve kavramlara göre hesaplanabilir göstergeler için revize edildi ve ilgili istatistiksel tablolar kamuoyuna sunuldu.
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