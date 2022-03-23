Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Doğal gaz desteği ödemeleri başladı
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğal gaz tüketim desteği ödemelerini başladığını açıkladı.
İlk kez uygulamaya alınan ve başvuruları 18 Şubat'ta başlayan doğalgaz tüketim desteği başvurularında ödemeler başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı.
ÖDEMELER İKİ TAKSİT HALİNDE YAPILIYOR
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik destek verdik" dedi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini söyledi.
İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."
Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." dedi.
SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız." diye konuştu.
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