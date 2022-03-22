Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı! Müjdeyi böyle duyurdu

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak" diye konuştu.

Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor 🏗



🎯 Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını milletimizle buluşturmak. pic.twitter.com/2DXFZz8SMT — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 22, 2022