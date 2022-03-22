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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı! Müjdeyi böyle duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı! Müjdeyi böyle duyurdu

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği müjdesini verdi. Bakan Dönmez ayrıca "Bittiğinde dünyada örnek gösterilen mega projelerden biri olacak" diyerek herkesi heyecanlandırdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki incelemelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI

Tesisin yapım aşamasında yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığını aktaran Bakan Dönmez, "Muhtemelen iki ay içerisinde bu sayıyı iki katına kadar çıkartmış olacağız" dedi.

DÜNYANIN ÖRNEK GÖSTERİLEN MEGA PROJELERDEN BİRİSİ

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak" diye konuştu.

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