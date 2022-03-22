Brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gözler çarşamba gününe çevrildi! Dünya genelinde petrol tedarik sıkıntısı yaşanabilir

ÇİN'DEKİ KOVİD-19 VAKA SAYISI TALEP ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırıyor ve fiyatların yükselişini baskılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından virüse bağlı ilk can kaybı yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 111,80 ile 114,09 dolar aralığının direnç, 109,51 ile 107,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.