Brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti! Gözler çarşamba gününe çevrildi! Dünya genelinde petrol tedarik sıkıntısı yaşanabilir
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik nedeniyle brent petrol geçtiğimiz hafta 134 dolar ile rekor kırmasının ardından gelen olumlu mesajlar sonrası 98 dolar bandına inmişti. Yapılan barış görüşmeleri sonrasında bir sonuç çıkmamasının ardından petrol varil fiyatı 111.90 doları gördü. Peki petrol varil fiyatı ne kadar? Benzin ve motorin fiyatlarına etki eden brent petrol fiyatı ne? İşte detaylar...
Cuma günü 109,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yaşanan artışla 111,90 dolar oldu.
(TradingWiew)
FİYATLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırıların yol açtığı arz endişeleri etkili oldu.
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNDE
ABD başta olmak üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek. Perşembe günü NATO zirvesi, G7 zirvesi ve Avrupa Konseyi zirvesine katılacak Biden, ardından Polonya ziyaretini gerçekleştirecek.
TEDARİK SIKINTISI YAŞANABİLİR
Bu görüşmelerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilebileceği ve petrolde tedarik sıkıntısı yaşanabileceği endişelerini artıracağı tahmin ediliyor.
ORTA DOĞU'DA DA GERGİNLİK SÜRÜYOR
Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.
Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 İHA ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.
ARAMCO'YA SALDIRI
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA da Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran destekli Husilerin cumartesi gecesi Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, pazar sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi'ne İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.
Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini belirtmişti.
ÇİN'DEKİ KOVİD-19 VAKA SAYISI TALEP ENDİŞELERİNİ ARTIRIYOR
Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020'nin başında, salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de piyasalarda talep endişelerini artırıyor ve fiyatların yükselişini baskılıyor.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin'de bir yılı aşkın sürenin ardından virüse bağlı ilk can kaybı yaşandı.
Brent petrolde teknik olarak 111,80 ile 114,09 dolar aralığının direnç, 109,51 ile 107,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
- 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?
- Ramazan başlangıcı: 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
- Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...
- 5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
- MEB personel alımı 2022 başvuru nasıl yapılır? MEB aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist başvuru şartları ve kadro dağılımı