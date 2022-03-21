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Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi! Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalar devam ediyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.03.2022
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Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi! Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalar devam ediyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ateşini yaktığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar sürüyor. Bakan Dönmez, çalışmalarla ilgili, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor.

Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak.

Durmadan, yılmadan adım adım hedefe" ifadelerini kullandı.

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