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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan 'Evde Bakım Yardımı' açıklaması: Hesaplara yatırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.03.2022
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan ’Evde Bakım Yardımı’ açıklaması: Hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve aileleri için bu ay 1 milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

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