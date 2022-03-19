SON DAKİKA! Erken emeklilikte merak edilenler yanıt buldu! Dikkat çeken kıdem tazminatı detayı





15 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞTIM EMEKLİLİĞE HAK KAZANIR MIYIM?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.