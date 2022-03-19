Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

2022 yılında görülen yüksek enflasyon, döviz kurunda yaşanan artış ve gelen yeni zamlar sonrasında, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılan zam oranı kadar bir artış yapılması yönünde beklentiler artmaya devam ediyor.

Emekliler için bayram ikramiyelerinde ne kadar zam yapılacağı sorusu ise henüz net bir yanıt bulmuş değil.