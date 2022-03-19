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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ile emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna, bazı isimlerden kritik açıklamalar geldi. Ramazan ayına kısa süre kala bayram ikramiyesinin miktarı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için detaylar merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018 yılında emeklilere yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında verilmek üzere dağıtılmaya başlayan emekli ikramiyeleri için henüz yeni rakam belli olmadı.

Emekliler dışında birçok kesimden vatandaşın yararlanabildiği ikramiye ödemeleri bin lira olarak başlamıştı. Yürürlüğe girmesinin ardından geçtiğimiz yıl 100 lira artışla 1.100 TL olarak ödenmeye başlayan emekli ikramiyeleri için bu yıl beklenti 2 bin liraya dayanmış durumda.

2022 yılında görülen yüksek enflasyon, döviz kurunda yaşanan artış ve gelen yeni zamlar sonrasında, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılan zam oranı kadar bir artış yapılması yönünde beklentiler artmaya devam ediyor.

Emekliler için bayram ikramiyelerinde ne kadar zam yapılacağı sorusu ise henüz net bir yanıt bulmuş değil.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda arka arkaya gelen pek çok zam sonrasında vatandaşlar emekli ikramiyelerine yapılacak zamlarında bu minvalde olmasını talep ediyor.

Uzmanların tahminleri ise birçok farklı formül ile emekli bayram ikramiyeleri için artış yapılabileceği aktarıldı. Öne çıkan formüllerden biri ise yeniden değerleme oranı nispetinde (%36,2) bir artış yapılması yönünde.

Şayet yeniden değerleme oranı üzerinden bir artış yapılırsa bu yıl emekli ikramiyeleri 1.398 TL olacak.

Eğer asgari ücrete yapılan zam oranı (%50,5) dikkate alınırsa 1.655 TL olarak ödenecek. Beklenti ise 2 bin lira olması yönünde.

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