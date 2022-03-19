Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ile emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna, bazı isimlerden kritik açıklamalar geldi. Ramazan ayına kısa süre kala bayram ikramiyesinin miktarı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için detaylar merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
2018 yılında emeklilere yılda iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında verilmek üzere dağıtılmaya başlayan emekli ikramiyeleri için henüz yeni rakam belli olmadı.
Emekliler dışında birçok kesimden vatandaşın yararlanabildiği ikramiye ödemeleri bin lira olarak başlamıştı. Yürürlüğe girmesinin ardından geçtiğimiz yıl 100 lira artışla 1.100 TL olarak ödenmeye başlayan emekli ikramiyeleri için bu yıl beklenti 2 bin liraya dayanmış durumda.
2022 yılında görülen yüksek enflasyon, döviz kurunda yaşanan artış ve gelen yeni zamlar sonrasında, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılan zam oranı kadar bir artış yapılması yönünde beklentiler artmaya devam ediyor.
Emekliler için bayram ikramiyelerinde ne kadar zam yapılacağı sorusu ise henüz net bir yanıt bulmuş değil.
2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda arka arkaya gelen pek çok zam sonrasında vatandaşlar emekli ikramiyelerine yapılacak zamlarında bu minvalde olmasını talep ediyor.
Uzmanların tahminleri ise birçok farklı formül ile emekli bayram ikramiyeleri için artış yapılabileceği aktarıldı. Öne çıkan formüllerden biri ise yeniden değerleme oranı nispetinde (%36,2) bir artış yapılması yönünde.
Şayet yeniden değerleme oranı üzerinden bir artış yapılırsa bu yıl emekli ikramiyeleri 1.398 TL olacak.
Eğer asgari ücrete yapılan zam oranı (%50,5) dikkate alınırsa 1.655 TL olarak ödenecek. Beklenti ise 2 bin lira olması yönünde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
- Survivor birleşme partisi başvuru ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 📢 SGK'dan duyuru geldi! Önce başvuru yapan yararlanıyor! Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılıyor
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
- Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim belli oldu
- Sigara fiyatları 2022 güncel liste: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...