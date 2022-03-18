Sigara fiyatları 2022 güncel liste: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 18 Mart itibariyle güncel sigara fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan son dakika açıklaması ile birçok marka sigaraya zam geldiği açıklanmıştı. İşte, Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...
Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Güncel sigara fiyatları listesi 18 Mart Cuma sabahı da araştırılan konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama doğrultusunda pek çok marka sigaraya zam geldiği duyurulmuştu. İşte, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...
PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
Marlboro Roll 50: 25,00 TL
Marlboro Edge: 25,00 TL
Marlboro Touch: 26,00 TL
Marlboro: 27,00 TL
Parliament: 27,50 TL
Muratti: 25,00 TL
Muratti BLU: 24,00 TL
Lark: 24,00 TL
Chesterfield: 23,50 TL
L&M: 23,50 TL
BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Kent: 24,00
Kent D Range: 24,00
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Tekel 2000: 23,5 TL
Tekel 2001: 23,5 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Rothmans: 23,50 TL
JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
Winston Slender: 22 TL
Winston Xsence: 24 TL
Winston: 23 TL
Camel Slender: 21,5 TL
Camel 22 TL
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