Sigara fiyatları 2022 güncel liste: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...

Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Güncel sigara fiyatları listesi 18 Mart Cuma sabahı da araştırılan konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama doğrultusunda pek çok marka sigaraya zam geldiği duyurulmuştu. İşte, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...