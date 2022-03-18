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Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Türkiye zengin turizm çeşitliliğiyle yeni destinasyonlar hedefliyor

Turizm ülkesi Türkiye yenilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu yıl turizm potansiyeli açısından ülke olarak ortaya konulan hedefleri yakalamak istediklerini belirterek, "Bu kapsamda turizm bölgelerini ve ülkelerini çeşitlendirdiğimiz noktaların daha fazla üzerinde durarak potansiyelimizi korumak istiyoruz." dedi.

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