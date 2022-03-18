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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çiftçilere müjde: Bugünden itibaren hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çiftçilere müjde: Bugünden itibaren hesaplarda

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 116 milyon 520 bin 334 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

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