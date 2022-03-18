18 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Son dakika: Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Rusya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Son dakika haberine göre Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA