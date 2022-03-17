Son dakika | Kar geliyor: THY İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den bazı seferleri iptal etti
SON DAKİKA HABERLERİ... Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı sebebiyle 18-19 Mart'taki İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı bazı uçuşları iptal etti.
SON DAKİKA: Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; İstanbul, yeni bir kar yağışı etkisi altına girecek.
Etkili kar bu cuma günü başlayacak, cumartesi de etkisini artıracak. Kar yağışının pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor.
THY'DEN "İPTAL" AÇIKLAMASI
Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından muhtemel kar yağışı hakkında bir açıklama yaptı.
Buna göre, THY'nin 18-19 Mart'ta yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşları iptal edildi.
THY'den yapılan bilgilendirme şu şekilde:
"Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."
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