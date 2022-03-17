Son dakika | Kar geliyor: THY İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen’den bazı seferleri iptal etti

THY'DEN "İPTAL" AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından muhtemel kar yağışı hakkında bir açıklama yaptı.

Buna göre, THY'nin 18-19 Mart'ta yapılması planlanan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı ve kalkışlı bazı uçuşları iptal edildi.