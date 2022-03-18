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Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?

Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler, Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır sorularına yanıt arıyor. İşte, Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?

Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fiziksel dünyadan mekanların sanal dünyada satın alınabildiği bu evren, Metaverse nedir, nasıl girilir ve kullanılır sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte, Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?

METAVERSE NEDİR?

"Meta-evren"in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Metaverse'de insanlar kendilerini temsil etmek, birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluğu oluşturmak için avatarları kullanırlar. Meta veri tabanında, dijital para birimi, giysi veya video oyunları söz konusu olduğunda silahlar ve kalkanlar ve diğer birçok öğe satın almak için kullanılır. Kullanıcılar ayrıca bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak akıllarında hiçbir amaç olmadan eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı "Snow Crash"de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite'ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

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