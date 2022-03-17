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Haberler Ekonomi Haberleri İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022
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İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Mart Pazar günü yapılan açıklama doğrultusunda sigara fiyatları için yeni liste belli oldu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği bazı sigara markalarına 2 TL zam geldiğini açıkladı. Bugün itibariyle İmperial Tabocco grubuna da zam geldiği açıklandı. İşte, 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam uygulandığı açıklanmıştı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. İşte, 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 17 Mart tarihli sigara fiyatları zamlı güncel liste:

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL

2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT) SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL

Rothmans: 23,50 TL

Tekel 2000: 23,50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun: 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

2022 PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

Yarından itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlara göre Imperial Tobacco grubunun en ucuz sigarası 21,50 lira en pahalısı 27 lira oldu.

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