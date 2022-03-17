İMPERİAL TOBACCO ZAMLI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...

Sigaraya zam geldi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde sigara fiyatlarına zam uygulandığı açıklanmıştı. Tiryakiler bu konu hakkında resmi bir açıklama gelip gelmediğini merak ediyor. Philip Morris grubu, mart ayı itibarıyla geçerli olmak üzere paket başı 2 TL fiyat artışına gideceği söylentiler arasında. İşte, 17 Mart sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Davidoff slims, Bianca, West grey...