17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş iptali açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş iptali açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2022
ABONE OL
Sabiha Gökçen Havalimanı için uçuş iptali açıklaması

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi'nden açıklama yapıldı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin toplantısı işaret edilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verildi." denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 18.03.2022 tarihinde 05.00 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 10 oranında, 19.03.2022 tarihi için tüm gün yüzde 20 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA