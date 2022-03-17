Fırsatçı ev sahiplerine karşı harekete geçildi! Fahiş kiraya fren formülü

Sektör temsilcileri de kirada fırsatçılığın son bulması için geçici olarak zam sınırlaması, tavan getirilmesini önerdi. Ayrıca, beş yılı dolan kiracılardan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması da talepler arasında yer alıyor. Ticaret Bakanı Muş, kiralara ilişkin ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Kira sözleşmeleri ve kira ücretlerinin belirlenmesine ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir" diye konuştu.







SÖZLEŞME SONA ERDİRİLEMEZ

Borçlar Kanunu'na göre, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine herhangi bir değişiklik yapılamıyor. Konut ya da işyeri kiralarında kiracı, sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulanmazsa sözleşme aynen devam eder. Yenilenmeyen kontratlar aynı şekilde 1 yıl süreyle daha geçerli olur. Bu durumda mal sahibi, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.