1100 şirket Rusya pazarından çekildi! ABD’li devler Türkiye’ye geliyor

İŞTE BU SEKTÖRLER YATIRIM ÇEKECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında Mutabakat zaptı imzalandı. 2022 yılı için ortak çalışma alanları belirlendi. Sağlık, enerji, bilişim teknolojileri, dijital ekonomi, Turizm, altyapı konularında işbirliğine ağırlık verilecek. ABD ve Türk şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir etkinlik planlanırken, üçüncü ülkelerde işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ticari diyalogların artırılması için iki ülke arasında yatırım konferansı ve kadın girişimcilerin işbirliğini güçlendirecek İş Kadın Konseyi kurulması da gündemde yer alıyor.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKERSE NE OLUR?

- Yeni ofis ve üretim tesisleri açılır, bu sayede birçok kişiye yeni iş imkânları doğar ve istihdam artar.

- Türkiye'nin gerek ABD'ye gerekse farklı ülkelere ihracatı artar, cari açığa olumlu etkisi olur.

- İki ülke arasında işbirlikleri artar, Türkiye ve ABD farklı pazarlarda ortak projeler yapabilir.

- Dünyaca ünlü ABD'li teknoloji markaları Türkiye pazarına girebilir. Türkiye'nin dijital altyapısı gelişir.



- Küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni satış ve ihracat kanalları açılır.