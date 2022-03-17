Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez'in faiz kararı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de açıkladı (17 Mart 2022 PPK kararı)
Son dakika haberine göre Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, Şubat ayındaki toplantıda politika faizini yüzde 14 'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bir kez daha politika faizinin sabit tutulduğu belirtildi. Peki karar ne anlama geliyor? Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 2022'nin üçüncü toplantısını yaptı.
Toplantının ardından faiz kararı saatlerin 14'ü göstermesiyle açıklandı.
Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.
MERKEZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada bir kez daha politika faizinin 14'te sabit tutulduğu belirtildi.
"HERKESİN BEKLEDİĞİ OLDU"
Peki karar ne anlama geliyor? Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "Bu savaş döneminde koruma kalkanı seti yapmak istiyorsanız doğru zaman bu zamansa değecek bir şekilde yapmak lazım. Aşağı çekmek fazla iddialı olurdu. En son toplantılarda söyleniyordu. Bir dönemi daha görmemiz lazım. Mart ayında gelecek data bizlere ne olması gerektiğini ifade edecek. Herkesin beklediği oldu." ifadelerini kullandı.
FİYAT İSTİKRARI MESAJI VERİLMİŞTİ
Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.
KAVCIOĞLU GÖREVDE BİR YILI GERİDE BIRAKIYOR
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevdeki ilk yılı 19 Mart'ta doluyor.
Kavcıoğlu göreve geldikten sonra 6. toplantıda faiz düşürülürken, 2021 Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarının tümünde toplam 5 puan faiz indirimi gerçekleştirildi. Bu indirimlerle politika faizi yüzde 19'dan 14'e geriledi.
NEBATİ: ENFLASYONDA DÜŞÜŞ YAZ AYLARINDA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini belirtti. Nebati son açıklamasında "Enflasyonu yılsonu itibariyle belli seviyeye getirip, 2023 Haziran seçimlerinde tek haneye indirme konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz" mesajı verdi.
FED 3 YIL SONRA FAİZ ARTIRDI
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) dün 3 yıl sonra ilk kez faizde artışa gitti. Fed, faizi 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
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