Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez'in faiz kararı ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber'de açıkladı (17 Mart 2022 PPK kararı)

"HERKESİN BEKLEDİĞİ OLDU"

Peki karar ne anlama geliyor? Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Dirican, "Bu savaş döneminde koruma kalkanı seti yapmak istiyorsanız doğru zaman bu zamansa değecek bir şekilde yapmak lazım. Aşağı çekmek fazla iddialı olurdu. En son toplantılarda söyleniyordu. Bir dönemi daha görmemiz lazım. Mart ayında gelecek data bizlere ne olması gerektiğini ifade edecek. Herkesin beklediği oldu." ifadelerini kullandı.

FİYAT İSTİKRARI MESAJI VERİLMİŞTİ

Bankanın bir önceki toplantısında yapılan açıklamada, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağının öngörüldüğü belirtilmişti.