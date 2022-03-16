Dolar yorumları: 16 Mart FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi?

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY, sınırlı da olsa yükselişine devam ederken, 14.7626 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 32 dolarlık düşüşle 1951 düzeyinden günü sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) ise tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı. Petrolde gerileme hızlanırken, bu gerilemede Çin'de Omikron vakalarının tekrar yükselmesi ve Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 14.8063 üzerindeki fiyatlamalarında dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 14.9922 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 14.5959 ve 14.4980 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.