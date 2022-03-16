Dolar yorumları: 16 Mart FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL? Dolar düşer mi, yükselir mi?
FED faiz yükseltirse dolar ne olur? 16 Mart dolar yorumları, FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Dünkü kapanışta 14,6550 liradan işlem gören doların satış fiyatı, bugünkü açılışta 14,72 seviyelerinde işlem gördü. Faiz kararının dolara nasıl etki edeceği merak ediliyor. Peki, bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 16 Mart dolar yorumları...
Dolar yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Piyaalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. Yatırımcıların odağına yerleşen FED faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasalarda yön belirleyici olacak. Dolar ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün dolar kuru ne kadar, kaç TL? FED faiz yükseltirse dolar ne olur? Dolar düşer mi, yükselir mi? İşte 16 Mart dolar yorumları...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
Dün 14,40-14,85 arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, yeni güne 14,72 liradan başladı.
İşte canlı dolar kuru:
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının pay piyasalarında başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.
Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 98'in destek konumunda olduğunu dile getirdi.
FED FAİZ YÜKSELTİRSE DOLAR NE OLUR? DOLAR YORUMLARI
Uzmanlar dolar hakkında görüşlerini paylaştı. İşte 16 Mart dolar yorumları:
İnfo Yatırım FX Dolar Yorumu
Haftaya 14.68 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi, haftanın ilk işlem gününde bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Yeni haftada TL kanadında gündem TCMB'nin gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısı olacak. Perşembe günü gerçekleşecek olan toplantı sonrasında piyasaların beklentisi bu toplantıda bankanın pas geçebileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. TCMB kararı öncesinde ise Çarşamba akşamı FED toplantısı var. FED'in ise 25 baz puanlık faiz artışı ile sıkılaşma adımı atması bekleniyor. Bu sebeple hafta içerisinde volatilitenin yüksek olması bekleniyor. Diğer yandan yeni günde ise 11:00'da yurtiçinden gelecek olan Bütçe Dengesi verisi izlenecek. USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 15.00 – 15.25 – 15.65 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 14.65 – 14.42 – 14.20 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.
Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu
USDTRY, sınırlı da olsa yükselişine devam ederken, 14.7626 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Ons altın 32 dolarlık düşüşle 1951 düzeyinden günü sonlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB ile Türkiye arasında enerji alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Rusya, üçüncü ülkelere beyaz şeker ve şeker kamışı ihracatını, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) ise tahıl ihracatını geçici olarak yasakladı. Petrolde gerileme hızlanırken, bu gerilemede Çin'de Omikron vakalarının tekrar yükselmesi ve Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının etkili olduğu belirtiliyor.
Günü artıda sonlandıran Dolar/TL kurunun 14.8063 üzerindeki fiyatlamalarında dolar lehine işlemlerin kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 14.9922 seviyesi test edilebilir. Aksi yöndeki fiyatlamalarda ise kurda 14.5959 ve 14.4980 seviyelerine kadar geri çekilmeler olabilir.
Tacirler Yatırım Dolar Yorumu
Haftanın ilk işlem gününde Rusya – Ukrayna savaşanının yarattığı riskten kaçış eğiliminin hafiflediği ve güvenli limanların değer kaybettiği takip edildi. Dolar endeksi kazançlarının bir kısmını silerek 99 seviyesi altına inerken, tahvillere gelen satış ile birlikte ABD 10 yıllıkları %2,1 seviyesi üzerine tırmandı. ABD 10 yıllık başa baş (breakeven) oranı ise %2,98 üzerine yükselerek rekor tazeledi. Petrol fiyatları sert bir şekilde gerilerken, Brent varil başına 100$ seviyesine doğru geri çekildi. Piyasalardaki bu riskon moduna rağmen dün GoÜ para birimlerinin satış ağırlıklı bir seyir izlediği, Türk lirasının ise dolar karşısında %0,26'lık düşüşle orta sırada yer aldığı gözlendi. Bununla birlikte USDTRY paritesi günü 14,78 civarından tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 649,74 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %25,96 seviyesinden kapandı.
USDTRY paritesi bu sabah saatleri itibariyle 14,82 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 98,85 seviyesinde bulunduğu takip ediliyor. Teknik olarak USDTRY paritesinin günlük grafiğindeki yükseliş kanalını izlemeye devam ediyoruz. Kanalın alt ve üst sınırlarını göz önünde bulundurduğumuzda kurda kısa vadeye ilişkin 14,00 – 15,00 bandının ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz.
Teknik göstergeler kurun 14,00 seviyesi altına inmediği müddetçe olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Diğer yandan 15,00 seviyesinin aşılması ve günlük grafikteki kanalın yukarı yönlü kırılması durumunda ise yükseliş eğiliminin hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda kısa vadede 15,60, 16,23 ve 16,90 dirençleri izlenecek. Ancak bu seviyelerin geçmişte yalnızca birkaç defa test edilen seviyeler olmasından ötürü güçlü birer direnç teşkil etmediklerini belirtmekte fayda var.
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