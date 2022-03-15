SON DAKİKA! Yerli savaş uçağı 18 Mart 2023’te hangardan çıkıyor!

SİHA'LARA YERLİ MOTOR

Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı aksamları Ukrayna'da üretiliyordu. Rusya'nın bu ülkeyi işgali ile birlikle bunların tedarikinde belli sıkıntılar yaşanmaya başladı. Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi. Yapılan bu çalışmalar sonuç verdi ve motorlar deneme aşamasına geldi. Kısa bir süre içinde sonuç alınıp yüz akı İHA ve SİHA'ların yerli motorla uçması hedefleniyor.