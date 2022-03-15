SON DAKİKA! Ayçiçeğinde üretim artacak ithalat azalacak! Çiftçinin talebi arttı





DESTEKLER ARTMALI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, bu yıl ayçiçeği ekilişinin yüksek olacağını söyledi. Ayçiçeğine yönelik talebin Rusya krizi öncesinde başladığını belirten Darcan, "Ayçiçeğinin maliyeti buğdaya göre bazı bölgelerde daha düşük. Aynı zamanda fiyatı da artıyor. Geçen yıl tonu 5 bin TL olan ayçiçeği şu anda piyasada 15 bin TL seviyesinde seyrediyor. Çiftçi kazandıran ürüne yönelir" dedi. Ayçiçeğinde devlet desteğinin çok büyük önem taşıdığını aktaran Darcan, "Devlet kilogram başına 50 kuruş üretim desteği veriyor. Bu desteğin 80 kuruşa çıkarılmasını istiyoruz. Ekimler nisan sonu başlayacak. Bu dönemde destekler artırılırsa çiftçinin iştahı daha da artacaktır. Yaklaşık 700 bin ton ayçiçeği ithalatımız var. Bu yıl desteklerle ithalatın yüzde 50'sini önleyebiliriz" diye konuştu.