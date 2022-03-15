Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Son gelişmeler...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Devlet, bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı ödemesi yapıyor. Her ay belirli tarihlerde gerçekleştirilen destek ödemesinin bu ay hangi illere yattığı araştırılmaya başlandı. Peki, 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım yardımının bu ayki ödemeleri araştırılmaya başlandı. Her ayın 15'inde başlayan destek ödemesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2022 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
15 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Mart ayı evde bakım maaşı ödemeleri bugün başladı. İşte 15 Mart evde bakım maaşı yatan iller güncel liste:
Tokat, Kırşehir, Bolu, Osmaniye, Ordu, Afyonkarahisar, Hatay, Çanakkale, Aksaray, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa, Niğde, Bilecik, Uşak.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?
2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımı 2.354 TL olarak ödenecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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