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Sanayide istihdam gelişmesi! Ocak ayında çalışan sayısı 6,8 artış gösterdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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Sanayide istihdam gelişmesi! Ocak ayında çalışan sayısı 6,8 artış gösterdi

Son dakika haberi... Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 artışla 13 milyon 536 bin 984 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM YAŞANMADI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişmezken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 1 geriledi.

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