Sanayide istihdam gelişmesi! Ocak ayında çalışan sayısı 6,8 artış gösterdi

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 artışla 13 milyon 536 bin 984 kişiye yükseldi.