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15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2022 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
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15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 2022'nin geride kalan 2 ayında Türkiye'den 337 ton hamsi ihraç edildiğini açıkladı. Rakamları da duyran DKİB, Belçika liderliğinde toplam 15 ülkeye hamsi ihraç edildiğini belirtti.

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