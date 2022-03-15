Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci içerisinde olan vatandaşlar, bu yıl Ramazan pidesi fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan konu hakkında açıklama geldi. Yumurtalı, yumurtasız ve susamlı pide fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

İşte yumurtalı pide yapılışı: