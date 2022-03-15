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Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2022
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Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu?

Ramazan pidesi ne kadar ? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in başlamasına kısa süre kala gözler pide fiyatlarına çevrildi. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi Ramazan pidesinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyordu. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan konu hakkında açıklama geldi. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu? 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevinci içerisinde olan vatandaşlar, bu yıl Ramazan pidesi fiyatlarının ne kadar olacağını araştırıyor. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan konu hakkında açıklama geldi. Yumurtalı, yumurtasız ve susamlı pide fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Ramazan pidesi ne kadar? İstanbul 2022 susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

İSTANBUL RAMAZAN PİDESİ 2022 FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 330 gram sade pide 6 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 7.5 TL liradan, 415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL YAPILIR?

İşte yumurtalı pide yapılışı:

RAMAZAN PİDESİ İÇİN MALZEMELER

* 3 su bardağı un
* 1 çay kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı toz şeker
* 1 paket kuru maya
* 1 yumurta
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* 3/4 su bardağı ılık su
* Yarım su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN;

* 1 adet yumurta sarısı

* Çörekotu

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

Öncelikle mayayı aktif hale getirmek için ilk olarak derin bir kaba maya, süt ve şekeri alın. Maya eriyene kadar yaklaşık 10 dakika malzemeleri bekletin. Ardından diğer malzemeler ilave edilir. Hamur yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğrulur.

Elinize yapışmayacak bir kıvam elde ettikten sonra pide hamurunun 40 dakika mayalanması beklenir. Hamur parçalara ayrılır.

Tezgaha un serpilir ve her parçaya el yardımıyla ya da merdaneyle şekil verilir. Açtığımız hamur güzelce yağladığınız tepsiye yerleştirilir.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlara sonra orta kısma iyice bastırarak kare veya baklava dilimi gibi şekil verilir. Bu işlemi yaparken pişerken şekillerin kaybolmaması için sürekli elinizi unlu sulu karışıma batırmalısınız.

Şekil verdikten sonra hamurun mayalanması için yarım saat daha bekletilir. Üzerine bolca çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirilir. Ev yapımı Ramazan pidesi hazır.

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