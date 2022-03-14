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ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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ABD’den Türkiye’ye önemli ziyaret: Rusya’dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye’ye çevirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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