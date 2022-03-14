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Son dakika: EPDK'dan akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili flaş karar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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Son dakika: EPDK’dan akaryakıt dağıtıcıları ile ilgili flaş karar

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`ndan (EPDK) yapılan açıklamada, "Akaryakıt dağıtıcılarının zorunlu petrol stokunun, 14-31 Mart arasında %7, 1-12 Nisan arasında %6`sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine verildi" denildi.

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