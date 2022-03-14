FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenen açıklama!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Rusya-Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen hafta boyunca oynaklığın yüksek, risk iştahının düşük seyrettiği gözlenirken, yeni haftada gözler FED'in faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken, faiz kararının piyasaları nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı belirsizlik devam ediyor. Gözler FED faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirterek, "Mart ayı içerisinde belirlenecek olan yılın ikinci FED faiz kararı için beklentiler faiz artırımı olması yönünde." ifadelerini kullanmıştı. Peki, FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. 2022 Mart ayı FED faiz kararı ise 16 Mart Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'den sonra açıklanacak.
KÜRESEL PİYASALARDA MERKEZ BANKALARININ KARARLARI BEKLENİYOR
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına dair endişeler ve artan enflasyonist baskılarla geçen hafta boyunca oynaklığın yüksek, risk iştahının düşük seyrettiği gözlenirken, yeni haftada gözler ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.
Rusya-Ukrayna savaşı ve bu paralelde devreye alınan yaptırımların küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici
olmaya devam ederken, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları da yeniden endişe kaynağı olmaya başladı.
Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlenmesini beraberinde getirirken, belirsizlik ortamında merkez bankalarının para politikalarına ne şekilde yön vereceği yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası (Fed), perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak kararlar ve yapılacak sözle yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vermesi bekleniyor. Yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı bulunuyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle Fed'in Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.
BoE'nin de ülkede enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkması karşısında faiz artırımlarına devam etmesinin beklendiğini aktaran analistler, BoJ tarafında, hedeflerin altında kalan enflasyon nedeniyle emsallerin aksine uygulanan ultra gevşek para politikasında bir değişiklik öngörülmediğini, karar metninde geleceğe dönük verilecek mesajların izleneceğini kaydetti.
Geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik endişelerle 131 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, müzakere umutları ve arz konusunda farklı tedarikçilerin devreye girmesi ile haftayı yüzde 5,5 düşüşle 110,5 dolardan tamamlarken, bugün özellikle Çin'de Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının da etkisiyle düşüşünü sürdürerek, yüzde 2,7'lik azalışla 107,5 dolar seviyelerinde dengelendi. Tahvil piyasalarında ise artan enflasyonist baskılar karşısında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş yeni haftaya taşındı ve yüzde 2,06 seviyeleri test edildi.
New York borsasında geçen hafta boyunca artan jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygılarla negatif bir seyir izlendiği görülürken, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 3,53, S&P 500 endeksi yüzde 2,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Geçen hafta 99,1'le Mayıs 2020'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını yapan dolar endeksi, yeni haftaya da değer kazanımıyla başlayarak 99,3 seviyelerinde dengelendi.
Avrupa tarafında, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının yanı sıra enerji tedariki, enflasyondaki yükseliş ve büyümeye yönelik kaygılarla pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiği görüldü. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden daha "şahin" bir tutum sergilemesi her ne kadar pay piyasalarını baskılayan bir faktör olsa da haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 4,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,28, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Endekslerdeki yükselişte, rekor seviyelerden geri çekilen emtia fiyatları, müzakere umutları ve yoğunlaşan tepki alımları etkili oldu. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta 1,08 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından yeni haftaya yatay başladı.
Asya tarafında, geçen hafta boyunca azalan risk iştahı ile pay piyasalarında yüksek oynaklıkla birlikte karışık bir seyir izlendiği görülürken, büyüme ve teknoloji hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti. Çin'de Kovid-19 vaka sayılarının salgının başlangıcından bu yana ilk kez hızlı yükselişlerle ilerlemesinin ardından ülke içi önlemlerin artırılması yeni haftanın başlangıcında da pay piyasalarını baskıladı. Buna karşın dolar/yen paritesinin 117,9 ile Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye tırmanması Japonya borsasını destekledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,74 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 düşüşle seyrediyor. Hong Kong borsasındaki düşüşe, hisse fiyatı yüzde 8'e yakın değer kaybeden Çinli teknoloji devi Alibaba öncülük ediyor.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.
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