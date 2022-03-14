FED toplantısı ne zaman? 2022 Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenen açıklama!

Geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşına yönelik endişelerle 131 dolarla Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, müzakere umutları ve arz konusunda farklı tedarikçilerin devreye girmesi ile haftayı yüzde 5,5 düşüşle 110,5 dolardan tamamlarken, bugün özellikle Çin'de Kovid-19 salgınında artan vaka sayılarının da etkisiyle düşüşünü sürdürerek, yüzde 2,7'lik azalışla 107,5 dolar seviyelerinde dengelendi. Tahvil piyasalarında ise artan enflasyonist baskılar karşısında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen yükseliş yeni haftaya taşındı ve yüzde 2,06 seviyeleri test edildi.

New York borsasında geçen hafta boyunca artan jeopolitik riskler ve enflasyonist kaygılarla negatif bir seyir izlendiği görülürken, haftalık bazda Nasdaq endeksi yüzde 3,53, S&P 500 endeksi yüzde 2,88 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Geçen hafta 99,1'le Mayıs 2020'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını yapan dolar endeksi, yeni haftaya da değer kazanımıyla başlayarak 99,3 seviyelerinde dengelendi.