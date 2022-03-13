Maaşlara yüzde 65 zam! 3600 ek göstergede kritik tarih belli oldu!
Son dakika haberi... 3600 ek göstergenin çözümü için ikinci toplantının yapılacağı tarih netleşti. Buna göre kamuda bulunan milyonlarca memuru yakından ilgilendiren ek gösterge toplantısı 16 Mart'ta yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle beraber tazminat yansıtma oranı yükselecek, bütün unvanlarda düzenleme yapılacak ve en düşük maaş yüzde 65 artacak. İşte detaylar...
Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.
Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten "tazminat yansıtma oranı" da yükselecek. Kamuda, 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylığı yaklaşık 255 lira artacak.
UNVANLARDA DENGESİZLİK BİTİYOR
Kamu çalışanlarının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı.
Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ikinci toplantısı Çarşamba günü yapılacak.
İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.
Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek. İkinci toplantıda da taraflar meslek gruplarına ilişkin yaptıkları çalışmayı paylaşırken bütün unvanlardaki dengesiz olan göstergeler düzeltilecek.
TAZMİNAT YANSITMA ORANI YÜKSELİYOR
Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek.
Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların 3600 ek göstergeye çıkması durumunda tazminata yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.
MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.
Bakan Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
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