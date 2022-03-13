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🚬 BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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🚬 BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. BAT sigara fiyatları güncel liste yayımlandı. Bu hafta içerisinde Philip Morris, JTI ve Türktab gruplarına gelen sigara zammının ardından BAT grubuna zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Sigara tüketicileri yeni fiyatları merak ediyor. İşte, 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. hilip Morris, Japan Tobacco International ve Türktab gruplarının sigara zammını resmen açıklamasının ardından British American Tobacco tarafından açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. BAT tarafından güncel zamlı fiyat listesi duyuruldu. İşte, 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren geçerli bazı sigara markalarına 2 TL zam yapıldı. İşte 13 Mart sigara fiyatları zamlı güncel liste:

PHİLİP MORRİS GRUBUNA 2 TL ZAM GELDİ

Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8'lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece Philip Morris grubunda yer alan Marlboro, Parliament, Murattı, Lark, Chesterfield, L&M 2 TL zamlanmış oldu.

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 25,00 TL

Marlboro Edge Blue/Sky: 25,00 TL

Marlboro Touch Blue/ Gray/White: 26,00 TL

Marlboro Red/Touch: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Murattı: 25,00 TL

Murattı Blu: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

BAT

Kent: Dark Blue, Dark Blue Long, Switch: 24,00 TL

Kent D Range: Blue, Grey, Blue Long, Grey Long: 24,00 TL

Kent: Blue, Grey, White: 25,00 TL

Kent Slims: Black, Grey: 27 TL

Tekel 2000: 23, 50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun: 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

JTI

Winston: Slender Dark Blue & Deep Blue: 22 TL

Winston: Slender: 22 TL

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