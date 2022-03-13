🚬 BAT sigara fiyatları zamlı güncel liste: 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?

BAT sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. hilip Morris, Japan Tobacco International ve Türktab gruplarının sigara zammını resmen açıklamasının ardından British American Tobacco tarafından açıklama gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. BAT tarafından güncel zamlı fiyat listesi duyuruldu. İşte, 14 Mart Kent, Rothmans, Tekel 2000-2001, Samsun, Maltepe fiyatı ne kadar?