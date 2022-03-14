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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.03.2022
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TÜBİTAK UZAY 76 kişi istihdam edecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.

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