Son dakika: Hava trafiğine kar engeli! Bugün uçuşu olanlar dikkat: THY 484 seferini iptal etti
Son dakika haberine göre İstanbul’da bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği sefer sayısı 484’ye yükseldi. Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken, seferler yüzde 30 azaltıldı.
İstanbul'da iki günden beri aralıklarla etkisini gösteren ve bugün öğleden sonra şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.
484'E YÜKSELDİ
Türk Hava Yolları'nın (THY) kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.
İstanbul'da üç gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi. Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY'nin iptallerine yeni seferler eklendi. THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.
İstanbul'dan uçuşu olan yolcuların havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 30 AZALTILDI
İstanbul Havalimanı'nda bugün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken seferler yüzde 30 azaltıldı. Konuyla ilgili İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'u etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nda, güvenli seyahat ve operasyonların aksamaması adına önlemler en üst seviyeye yükseltildi. Bugün etkisini artırması beklenen hava muhalefeti sebebiyle yolcu güvenliğini öncelikli tutan yaklaşımımız doğrultusunda İGA İstanbul Havalimanı'nda, seferler yüzde 30 oranında azaltıldı. Apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, yoğun kar yağışına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı'nda, operasyonlar iptal edilen bazı seferler haricinde sıkıntısız bir biçimde sürüyor. Hava muhalefeti nedeniyle seferi iptal olan yolcuların İGA İstanbul Havalimanı'na gelmeden önce ilgili hava yolu şirketi ile iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmeleri önem arz ediyor" ifadelerine yer verildi.
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