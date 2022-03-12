12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? Son gelişmeler

12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım yardımından 535 bin vatandaş yararlanıyor. Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımının mart ayı ödemeleri merak ediliyor. Peki, 12 Mart evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım yardımı yatan iller güncel liste açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

12 MART EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Bakanlık tarafından evde bakım yardımı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. 2022 Mart ayı destek ödemeleri başladığında, ödemelerin yapıldığı güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.