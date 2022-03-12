Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov: Azerbaycan, Türkiye ve tüm bölge için önemli

Toplantıda Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesine ilişkin karar alındığını kaydeden Şahbazov, projenin büyük perspektifinin olduğunun altını çizdi.

Şahbazov, ülkesinin doğal gazının Türkiye üzerinden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildiğine işaret ederek, Azerbaycan'ın TANAP'ı 16 milyar metreküpten 31 milyar metreküpe; TAP projesini ise 10 milyardan 20 milyara çıkarmaya yetecek rezervlere sahip olduğunu söyledi.

PETROL FİYATLARI

Bakan Şahbazov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ortaya çıkan küresel enerji ve petrol krizi devam ederken, OPEC+ ülkelerinin uluslararası arenadaki siyasi olayları, askeri çatışmaları ve diğer sorunları çözemeyeceğini kaydetti.

OPEC+ ülkelerinin görevlerinin farklı olduğunu hatırlatan Şahbazov, "Önümüzdeki toplantılarda yeni durumun tartışılacağını ve uluslararası petrol piyasalarının düzenlenmesi için gerekli kararların alınacağını düşünüyorum." dedi.