Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov: Azerbaycan, Türkiye ve tüm bölge için önemli
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan'ın komşuları ve Avrupa'ya yetecek doğal gaza sahip olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüşmesine değinen Şahbazov, iki liderin Güney Gaz Koridoru projesini ele aldığını söyledi. Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru üzerinden çeşitli projelerin inşası planlarıyla ilgili Şahbazov, "Bu sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için önemli." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Antalya Diplomasi Forumu 2022'ye (ADF) katılan Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, değerlendirmelerde bulundu.
Şahbazov, ülkesinin doğalgaz rezervinin 2,6 trilyon metreküp olduğunu ve bunun "komşuları ve Avrupa ülkeleri için yeterli" olduğunu belirterek, "Güney Gaz Koridoru projesinin genişletilmesi kesinlikle başlayacak ve bu doğrultuda Avrupa ülkeleri, Batı Balkan ülkeleri ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle diyalogdayız. Bu görüşmeler, Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşecek." dedi.
Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu'nun şubatta Bakü'de düzenlenen 8'inci Bakanlar Toplantısı'nı hatırlatan Şahbazov, Avrupa Birliği (AB) Komiseri ve Türkiye Enerji Bakanı da dahil olmak üzere projenin geliştirilmesi ve enerji geçişine ilişkin oturumların düzenlendiği toplantıya 19 devlet temsilcisinin katıldığını aktardı.
Toplantıda Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesine ilişkin karar alındığını kaydeden Şahbazov, projenin büyük perspektifinin olduğunun altını çizdi.
Şahbazov, ülkesinin doğal gazının Türkiye üzerinden Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla Avrupa'ya ihraç edildiğine işaret ederek, Azerbaycan'ın TANAP'ı 16 milyar metreküpten 31 milyar metreküpe; TAP projesini ise 10 milyardan 20 milyara çıkarmaya yetecek rezervlere sahip olduğunu söyledi.
PETROL FİYATLARI
Bakan Şahbazov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla ortaya çıkan küresel enerji ve petrol krizi devam ederken, OPEC+ ülkelerinin uluslararası arenadaki siyasi olayları, askeri çatışmaları ve diğer sorunları çözemeyeceğini kaydetti.
OPEC+ ülkelerinin görevlerinin farklı olduğunu hatırlatan Şahbazov, "Önümüzdeki toplantılarda yeni durumun tartışılacağını ve uluslararası petrol piyasalarının düzenlenmesi için gerekli kararların alınacağını düşünüyorum." dedi.
TÜRKİYE-AZERBAYCAN ENERJİ İŞ BİRLİĞİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği toplantıda ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji konularını görüşmesine değinen Şahbazov, iki liderin Güney Gaz Koridoru projesini ele aldığını söyledi.
Şahbazov, enerji konularının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin merkezinde olacağına inandığını kaydederek, geçen yıl imzalanan Şuşa bildirisinin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ittifak düzeyine çıkarılmasının göstergesi olduğunu da dile getirdi.
Bakan, Azerbaycan'ın Türkiye'de 17 milyarı enerji olmak üzere tahmini 19,3 milyar yatırımının olduğunu belirtti.
ZENGEZUR KORİDORU
Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru üzerinden çeşitli projelerin inşası planlarıyla ilgili Şahbazov, "Bu sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil tüm bölge ülkeleri için önemli." diye konuştu.
Şahbazov, koridorun Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya ve İran'ı birbirine bağlayacağını da sözlerine ekleyerek, söz konusu projenin doğu ile batıyı birleştireceğini aktardı.
Koridorun sadece lojistik, ulaşım için değil, aynı zamanda enerji koridoru olduğunu ve elektrik ihracatı için kullanılacağını belirten Şahbazov, gelecekte koridoru yeşil enerji için de kullanmayı düşündüklerini söyledi.
Şahbazov, "Hazar Denizi'nde yenilenebilir enerji için büyük planlarımız da var. Azerbaycan gelecekte yeşil enerji ülkesi olacak." dedi.
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