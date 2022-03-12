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Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022
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Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...

Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerine başlandığını açıkladı. Buna göre; 58 milyon 899 bin 579 liralık ödeme, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Açıklama sonrasında ödemeleri bekleyenler detayları merak ediyor. İşte, gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...

Gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediiyordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, konu hakkında açıklamada bulundu. İşte, gübre ve mazot desteği ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve gübre ödemeleri başladı mı? Bakan son dakika duyurdu...

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını belirtti.

Bakan Vahit Kirişci, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin 8 Mart 2022 tarihi itibariyle TC Kimlik Numarasına göre çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 0-2 " olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 4-6 " olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmış olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 TL ödeneceğini aktaran Bakan Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 TL, hububat, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 TL, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 TL ve baklagiller ile dane mısır desteği kapsamında da 48 milyon 417 bin 432 TL miktarlarında ödeme yapılacağını duyurdu.

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